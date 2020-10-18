التعايشي يلتقي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي بمكتبه اليوم الأحد، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وأعربت المدعية العامة في تصريح صحفي، عن سعادتها بزيارتها للسودان والتي وصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أن الغرض من الزيارة التباحث مع السلطات السودانية حول قضايا المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور. وأضافت بنسودا بحسب صحيفة السوداني، أن اللقاء بحث سُبُل تعاون السلطات السودانية بشأن قضية المتهم علي عبد الرحمن والتي تنظر فيها المحكمة الآن، وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة في أقرب وقتٍ مُمكنٍ.
يُذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية قد وصلت الخرطوم مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ستجري خلالها عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في الدولة فيما يتصل بسُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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