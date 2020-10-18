أطباء ومدير البنك الفرنسي يقدمون شهادتهم في مجزرة طلاب الأبيض

قال رئيس هيئة الاتهام في مجزرة طلاب ثانويات الأبيض عثمان حسن صالح أمس “السبت”، إن المحكمة ستستمع في جلسة الثاني 22 أكتوبر الحالي لشهادة الأطباء الذين أعدوا التقارير الطبية عن حالات الطلاب الذين قتلوا في المجزرة.

وكشف عثمان في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، إن المحكمة خصصت جلسات يومي 22 و26 أكتوبر الحالي لسماع شهادة الأطباء وشهادة مدير البنك الفرنسي فرع الأبيض الذي كانت ترتكز القوة التابعة للدعم السريع أمامه، فيما ستشاهد المحكمة في جلسة أخرى الفيديوهات التي تم تصويرها خلال الحادث أثناء إطلاق القوة النار على الطلاب المتظاهرين.

Advertisements

وأشار رئيس هيئة الاتهام إلى أن المحكمة عقدت منذ بدايتها (9) جلسات واستمعت لـ(11) شاهد إتهام في القضية وأضاف: “بعد سماع شهادة الأطباء ومدير البنك الفرنسي ومشاهدة الفيديوهات سنطلب إغلاق قضية الإتهام، لأننا نعتقد أننا قدمنا الأدلة الكافية لمحاكمة المتهمين، على أن يتم بعد إغلاق قضية الإتهام فتح قضية الدفاع عن المتهمين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)