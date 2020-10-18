بنسودا: زيارتنا لمناقشة “التكامل” مع القضاء السوداني

وصفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية زيارتها للسودان بأنها “تاريخية جدا” وعبرت عن سعادتها بزيارة السودان.

وأشارت في أول تصريح صحفي لها في السودان الذي وصلته مساء أمس السبت، أن هدف الزيارة من شقين، الشق الأول هو الاجتماع بالمسئولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق “التكامل” بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات الصلة بدارفور والشق الثاني هو كيفيه الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية السيد عبد الرحمن (كوشيب).

و كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا اجتمعت صباح اليوم بالسيد وزير العدل مولانا الدكتور نصر الدين عبد الباري، الذي رحب بالزيارة التى تقوم بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبلاد فى زيارة رسمية تستمر حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى.

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وأعرب الوزير خلال اجتماع عقد اليوم بحسب (سونا)، بمبانى الوزارة، ضم كلا من وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مولانا أسامة حميدة وبعض الخبراء بوزارة العدل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوفد المرافق لها أعرب عن أمله في أن تكلل الزيارة بالنجاح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)