مذيعة ترتدي ثوباً يشبه البزة العسكرية وتحمل مسدساً

وجدت صورة نشرت للمذيعة “شاهيناز” فضل وهي ترتدي ثوباً يشبه البزة العسكرية وعليه “دبابير” على أكتافها وتحمل في يدها “مسدساً” قامت برفعه أثناء التقاط الصورة، حيث وجدت انتشاراً واسعاً عبر الإعلام الحديث. Advertisements وعلى الرغم من أن شاهيناز لا علاقة لها بالجيش إلا أن البعض عقد مقارنة بينها ونساء التحقن بالعسكرية في بعض البلدان العربية، وتم وضعها بحسب صحيفة الدار ضمن قائمة تضم عدداً من الجميلات بمختلف جنسياتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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