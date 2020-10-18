مذيعة ترتدي ثوباً يشبه البزة العسكرية وتحمل مسدساً

وجدت صورة نشرت للمذيعة “شاهيناز” فضل وهي ترتدي ثوباً يشبه البزة العسكرية وعليه “دبابير” على أكتافها وتحمل في يدها “مسدساً” قامت برفعه أثناء التقاط الصورة، حيث وجدت انتشاراً واسعاً عبر الإعلام الحديث.
وعلى الرغم من أن شاهيناز لا علاقة لها بالجيش إلا أن البعض عقد مقارنة بينها ونساء التحقن بالعسكرية في بعض البلدان العربية، وتم وضعها بحسب صحيفة الدار ضمن قائمة تضم عدداً من الجميلات بمختلف جنسياتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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