قرار بتشكيل لجنة إزالة التمكين بديوان الضرائب

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، قراراً بتشكيل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بالديوان. Advertisements وخاطب مقرر اللجنة د. صلاح مناع، أمين عام ديوان الضرائب المكلف، مشيراً إلى إرفاق القرار (352) الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الحالي القاضي بتشكيل لجنة إزالة التمكين بالديوان، وذلك إنفاذاً لمقررات اللجنة المكونة استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل سنة 2020م، ووجه بوضع القرار موضع التنفيذ بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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