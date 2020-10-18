(رشا الخور) ترد على مطربة مخلوعة بـ (سيارة)

ردت الفنانة رشا “الخور” على المطربة المخلوعة بـ “سيارة” دار حولها جدل واسع.
على خلفية أغنية جديدة صدجت بها تحت عنوان “ست الشي”، والتي تتفاخر من خلالها بأنها تمتلك كل شيء، فيما سألت المغنية الواعدة المخلوعة بالسيارة الفارهة.
وأشارت فيما معناه بحسب صحيفة الدار إلى أنها ليس لديها “ملك حر” ومن لا يملك الحر، ليس من حقه أن “يكاوي” بما لا يملك “وزي ما قال ترباس الناصية ما زي تاني ناصية” وبما أنك رشا “الخور” ناصية من حقك تزعلي من تاني “ناصية”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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