لجنة المسابقات تؤكد عدم تعديل “لائحة التتويج”

أكد اتحاد كرة القدم السوداني عدم تعديل لائحة الدوري الممتاز بخصوص التتويج بلقب المنافسة، وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، الفاتح باني إن اللائحة لم تعدل.
وأشار باني إلى أن مباراة الهلال والمريخ في قمة الممتاز ستلعب أحد أيام 23، 24 من الشهر الجاري.
وأفاد باني بحسب صحيفة المواكب: “التتويج سيكون في مباراة القمة وداخل الملعب وسيكون هنالك احتفال بالبطل”.
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