الصربي زوران: سمعة الهلال أجبرتني على الحضور إلى السودان

وصل للخرطوم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، لتولي الأمور الفنية بنادي الهلال اعتباراً من الموسم المقبل، وحضر زوران برفقة وكيله المغربي، محمد رزقي.
وسيعقد مجلس إدارة النادي الأزرق، اجتماعاً مع المدرب الصربي في غضون الساعات القادمة، بهدف إكمال الاتفاق بينهما بشكل رسمي ثم تقديمه لوسائل الإعلام، عبر مؤتمر صحفي يتم خلاله توقيع العقد، ويتوقع أن يتابع الصربي زوران مانولوفيتش، مباراة الهلال عشية اليوم أمام هلال الفاشر المقامة بملعب دار الرياضة أم درمان بالدوري الممتاز.
وكشف زوران في تصريحات إعلامية بحسب صحيفة المواكب، أن سمعة الهلال الكبيرة بالقارة السمراء دفعته لقبول عرض النادي والحضور للسودان، معرباً عن أمله في تحقيق الهدف الذي حضر من أجله وهو صناعة فريق يستطيع المنافسة بقوة بالبطولة الإفريقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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