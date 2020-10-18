تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر مفاده إهداء صاحب قناة سودانية مشهورة سيارة توسان موديل (2020) للإعلامي مهند الحسين . وبحسب متابعات محررة( أخبار الخليج 365) لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فقد أظهروا عدم تصديقهم للخبر المتداول على موقع (فيس بوك) واعتبروه مجرد شائعة ليس لها أي دليل من الصحة على الرغم من وجود بعض المستندات المرفقة ولكن ذكروا بأن هنالك ملاحظة أوقفتهم للتأكد من صحة الخبر وهي إخفاء جزء من الاسم وإظهار اسم مهند الحسين . Advertisements الخبر المتداول تصدر قائمة أهم الأخبار والأحداث بالسوشيال ميديا السودانية منذ لحظة إنتشاره وصار حديث مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم يصرح الإعلامي مهند الحسين بصحة الخبر أو نفيه حتى الأن. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور :صاحب قناة مشهورة يهدي الإعلامي مهند الحسين سيارة توسان (2020 ) تثير الجدل على منصات مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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