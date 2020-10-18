عاجل.. وزير العدل يرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

رحب مولانا نصر الدين عبدالباري وزير العدل بالزيارة التى تقوم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا للبلاد فى زيارة رسمية تستمر حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى.



وأعرب الوزير خلال اجتماع عقد اليوم بمبانى الوزارة ضم كلا من وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مولانا أسامة حميدة وبعض الخبراء بوزارة العدل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوفد المرافق لها أعرب امله في أن تكلل الزيارة يالنجاح.

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