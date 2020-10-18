عاجل| اعتذار من وزير الإعلام لهؤلاء.. ما الأسباب؟

الأحد 18 أكتوبر 2020

تقدم وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية الأستاذ “فيصل محمد صالح” باعتذار شخصي ورسمي، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك فجر الأحد، لأهل شرق السودان ولكل السودانيين الذين رأوا في تصريحاته بشأن الأحداث في ولايتي البحر الأحمر وكسلا تبريراً لعنف السلطة ضد المواطنين.



وقال “فيصل”: ان التنوير الذي قدمه مساء الخميس الماضي عن الأوضاع بالبلاد، بما في ذلك الأحداث المؤسفة في شرق السودان والتي شملت بورتسودان وسواكن وكسلا وراح ضحيتها نفر عزيز من المواطنين السودانيين، قد انبنى على معلومات رسمية قدمتها له الأجهزة الأمنية والشرطية.

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وذكر بأنه قد تلقى فور انتهاء التنوير، عدة رسائل واتصالات من نفر من الأهل والأصدقاء ببورتسودان وكسلا، ينتقدونه ويلومونه لعدم ذكر بعض الوقائع، ورأوا في ذلك تجني على الضحايا و محاولة لتبرئة القوات النظامية، أو مكون اجتماعي بعينه.

مؤكداً أن الدم السوداني غال علينا، ويستوي في هذا كل المواطنين السودانيين، لافتاً إلى أن التحقيق في الأحداث سيشمل الجميع، ولن يستثني القوات النظامية.

وقال “فيصل” : أنا اعتذر بشكل رسمي وشخصي لكل أهلنا في شرق السودان ولكل السودانيين الذين رأوا فيما قلت تبرير لعنف السلطة ضد المواطنين، وأضم صوتي لهم في المطالبة بتحقيق سريع و شفاف تشرك فيه كل الأطراف وينتهي بمحاكمات عادلة”.