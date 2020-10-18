قيادات أهلية: الحكومة غير محايدة في أزمة الشرق

أكدت قيادات أهلية من شرق السودان أن الحكومة المركزية ليست على مسافة واحدة من جميع المكونات في شرق السودان بدليل التعامل العنيف الذي تم بالمظاهرة السلمية التي خرجت رفضاً لإقالة والي كسلا بعكس التعامل في السابق مع الطرف الآخر حينما خرج في مظاهرة.

واستعرض ناظر البني عامر علي إبراهيم دقلل الأوضاع بالشرق ومسبباتها، وقال في مؤتمر صحفي عقدته نظارتا البني عامر والحباب حول قضايا شرق السودان نهار أمس السبت بالخرطوم بحسب صحيفة المواكب، نظمه مركز الحاكم نيوز، أنهم في مساعي لحل الأزمة أتوا للخرطوم على رأس وفد ودفعوا بمذكرة للحل والتقوا رئيس مجلس السيادة وعدد من المسؤولين بالدولة.

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وأضاف دقلل أن الخطأ لا يصحح بخطأ، فإقالة والي كسلا أتت في توقيت خاطئ، وأنهم لم يأتوا بالأولى من الأساس بل الحاضنة السياسية للحكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)