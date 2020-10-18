الحادو: المجموعة التي التقت نمر غير مفوضة من أهالي الجريف

تبرأ القيادي والناشط في قضايا الجريف شرق ونائب الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الشرعية الثورية أبوالقاسم الحادو من مجموعة التقت والي الخرطوم أيمن خالد الاثنين الماضي، وادعت انها تمثل أصحاب السواقي النيلية.

وقطع بأن تلك المجموعة ليس لديها تفويض من أصحاب السواقي النيلية أو مطري كركوج والمتضررين من جراء تكسير كمائن الطوب بالجريف شرق.

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وقال: هؤلاء لم يفوضهم شباب الجريف الذين طال إنتظارهم لفتح الخطة الإسكانية وأشار الحادو الى أنهم لا يمثلون حتى المشاركين في إعتصام الجريف شرق والذين تفرقت بهم السبل منذ موافقتهم وإستجابتهم لطلب والي الخرطوم السابق في عهد النظام البائد برفع اعتصام الجريف.

وأوضح أن الأشخاص الذين ذهبوا وإلتقوا بالوالي ليس لديهم رؤية لـ(الحل) المتفق عليه مع أصحاب الأراضي المنزوعة ولم يتم تفويضهم، وذكر بحسب صحيفة الجريدة: هذه المجموعة تتكون من عدد من الذين وافقوا على رفع الإعتصام بطلب من والي النظام السابق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين حيث تم إجتماع الموافقة لرفع الإعتصام بمنزل عبدالمجيد محمد احمد أبودقن ممادفع الشباب لترك ساحة الاعتصام، وأردف: ألمح البعض منهم بعدم إعترافهم باللجنة التي وافقت على رفع الاعتصام دون تحقيق أي من مطالب المعتصمين آنذاك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)