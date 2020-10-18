جعفر خضر: تسليم البشير للجنائية سيكون عبرة لعساكر المجلس السيادي

تمسك القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر خضر بضرورة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية حتى يكون عبرة لعساكر المجلس السيادي والذين وصفهم بالمغامرين أسكرتهم سكرتهم.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير في تصريح: طالما أن اتفاق السلام نص على تسليم البشير للجنائية، بجانب أن هنالك وعد بأن تسليمه سيؤدي الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن تسليمه بحسب هذه المعطيات يعد أمراً مفيداً، واستدرك قائلاً ” لكن يجب ان تتفاوض حكومتنا المدنية مع الجنائية لأن البشير له جرائم أخرى بخلاف الإبادة في دارفور، كانقلاب الإنقاذ والانتهاكات الواسعة والقتل والفساد في كل أنحاد البلاد.
مؤكدا أن كل هذه الجرائم بجب الاتفاق عليها مع الجنائية ، بجانب محاكمته عليها بالداخل، وعزا ذلك لأن المحاكمة على جريمة واحدة لا تلغي جريمة أخرى، بجانب أن الجنائية عقوباتها أقل ردعا ولا تتضمن أحكاماً بالإعدام، وذكر بحسب صحيفة الجريدة: تسليم البشير للجنائية يحتاجه السودانيون لكي يجعلوا منه عبرة للعساكر المغامرين الذين تسكرهم السلطة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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