توقيف (3) متهمين اعترضوا مستشارة روسية في الخرطوم

ألقت المباحث القبض على (3) أشخاص تعرضوا لمستشارة روسية بشارع المشتل شرقي الخرطوم وهم يستقلون عربة (توسان)، حيث اعترضوا طريقها أثناء قيادتها دراجة هوائية. وكشفت مصادر، أن المواطنة الروسية تعمل مستشارة تعليم وأثناء قيادتها لدراجتها “عجلة” تعرض لها ثلاثة أشخاص يركبون عربة (توسان) وقاموا بمضايقتها وأغلقوا باب السيارة على يدها ما أدى لإصابتها بكدمات طفيفة. Advertisements وعلى إثر ذلك بحسب صحيفة الصيحة، فتحت بلاغاً في مواجهتهم واستطاعت “تصوير” رقم العربة واثنين من المتهمين ما ساعد شرطة المباحث على إلقاء القبض عليهم في زمن وجيز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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