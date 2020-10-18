كشفت مصادر بودمدني عن تغييرات مرتقبة بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة وإداراتها المختلفة خاصة ادارة الموارد البترولية التى فشلت في إدارة الأزمة التي تشهدها الولاية في المحروقات والغاز. Advertisements وعلمت ذات المصادر عن اتجاه لاقالة مدير إدارة الموارد البترولية بالولاية ورجحت ذات المصادر أن التغييرات ستطال بعض الوجوه النافذة في إدارة الموارد البترولية. ونوهت المصادر بحسب صحيفة الجريدة، لتعديلات واسعة ستشهدها ادارة الاستثمار بجانب ادارة التجارة وعدد من الادارات الحساسة بوزارة المالية والاقتصاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات مرتقبة في ادارة الموارد البترولية بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.