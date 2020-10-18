أديب: من يتحدثون عن التأخير لا يعرفون حجم (فض الاعتصام)

أكد رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب أن لجنته لا تواجه أي إشكالية من ناحية التسيير والصرف والإمكانات للوصول إلى نتائج التحقيق.
وقال أديب لمصادر أمس، إن فض الاعتصام عملية كبيرة جداً، والذين يتحدثون عنها لا يعرفون حجم القضية، من ناحية الشهود والمتهمين، ما يبرر طول مدة التحقيق.
وكان أديب قد أوضح في تصريحات سابقة بحسب صحيفة الصيحة، أن اللجنة لديها مشكلة فنية في التأكد من مقاطع الفيديو التي يمكن أن تكون من الأدلة، وأشار إلى أنه لا تتوفر تقنية التأكد من هذه الفيديوهات بالسودان، لكنه عاد وأكد أن اللجنة لا تواجه أي مشكلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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