كشفت مصادر حكومية، وأخرى تتبع لتحالف الحرية والتغيير الحاكم، عن تأكيدات بعثت بها الإدارة الأمريكية للحكومة السودانية، بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الساعات القادمة.



وأشار المصادر حسب صحف محلية إلى أن الإدارة الأمريكية، أبلغت السودان بصدور قرار مرتقب برفع اسمه من القائمة، لأن الإجراءات الرسمية لشطب اسم البلاد قد تمت لكنهم ينتظرون تغريدة الرئيس دونالد ترامب على حسابه الخاص بتويتر عن رفع اسم البلاد من القائمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تغريدة هامة منتظرة من "ترامب" بشأن السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.