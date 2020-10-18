رئيس الأركان يؤكد الحرص على إنجاح برامج قوات شرق إفريقيا

الأحد 18 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

جدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، حرص بلاده على إنجاح برامج وأنشطة قوات شرق أفريقيا، من خلال عضويته في هذه منظمة "إيساف"، والتواصل بين مكوناتها المختلفة من الدول الأعضاء.

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وتلقى الحسين تقريرا عن مخرجات التحقق من القوات السودانية، التي أجراها وفد "إيساف"، وذلك لدى استقباله وفد المنظمة برئاسة مديرها العميد قيتاشو شيفرو، الذي أشاد بمستوى الإعداد والجاهزية للقوات على مستوي المكون العسكري على وجه الخصوص، وكذلك الشرطي والمدني.

والتقى وفد "إيساف" مع نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير الصادق، الذي أكد للوفد أهمية الخطوة التي قامت بها المنظمة في إطار التحقق من القوات، الأمر الذي يسهم في جاهزية قوات شرق أفريقيا للاضطلاع بأدوارها المستقبلية.

واختتم وفد "ايساف" زيارته إلى السودان، والتي استغرقت عدة أيام، بعدما أتم مهمته للتحقق من القوات المتعهد بها من قبل السودان.