شاهد بالفيديو.. سائق سيارة في مقدمة “صف وقود” يرفض مغادرة المحطة رغم اشتعال النيران

ادهش مقطع فيديو رواد منصات التواصل الاجتماعي في السودان، يظهر فيه صاحب سيارة وصل إلى مقدمة الطابور، رفض الابتعاد عن المحطة رغم اشتعال النيران بالقرب منه، غير مبالٍ لما قد يحدث من انفجار.

وكان حريق وفق صحيفة السوداني قد اشتعل فجر اليوم السبت بمركبة داخلة محطة وقود “بشائر” بحي الفردوس بمدينة أمدرمان، أثناء تواجد أعداد من السيارات تنتظر في صف طويل، إلا أن من هو في مقدمة الصف رفض مغادرة الطلمبة رغم نشوب الحريق قائلاً: ( والله بعد ما وصلت هنا ما أطلع العربية).

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)