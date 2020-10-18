التحالف السوداني: نحتاج لتحريم ثقافة الانتقام والكراهية

أعلن التحالف السوداني عضو الجبهة الثورية إن إنفاذ السلام ضرورة قصوى وأنهم قطعوا عهداً بانزال اتفاقية جوبا للقواعدوشدد القيادي بالتحالف د. الهادي عجب الدور على أن الاتفاقية ليست خصماً على أي جهة أو إقليم أو مكون اجتماعي أو سياسي بالبلاد، وإنما هي اتفاقية سودانية خالصة خاطبت جذور الأزمة السودانية.
وأكد عجب الدور أن السلام هو خيار استراتيجي وضرورة حتمية من أجل نهضة السودان وبناء دولة المواطنة وإرساء دعائم الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية والنهضة الشاملة المستدامة للدولة السودانية.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستعيد للسودان هيبته وحضوره المحلي والإقليمي والدولي وتعزز مكانته بين الأمم.
ونوه عحب الدور وفق صحيفة أخر لحظة إلى عدم تخليهم عن مبدأ المحاسبة وإصلاح مؤسسات الدولة السودانية بأشكالها المختلفة.. وأقر بوجود إشكالات وتراكمات كبيرة خلال عقود تحتاج لحلول جدية وعقلانية، بما فيها المصالحة الشاملة والوئام المدني وتحريم ثقافة الانتقام والعنصرية والكراهية وتفعيل دور القانون
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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