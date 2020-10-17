معدات و مبيدات مصرية تعبر الحدود فى طريقها لمروى

صرح المستشار” أحمد عدلى إمام” قنصل عام جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بأنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت مساء اليوم السبت، من منفذ ارقين الحدودى، شحنة عاجلة من المواد والمعدات الوقائية متوجهة إلى مدينة مروي بالولاية الشمالية كهدية من الشعب المصري إلى الشعب السوداني الشقيق، وذلك للمساعدة في مكافحة النواقل والقوارض التى خلفتها موجة الفيضانات الاخيرة.
وتضم الشحنة وفق صحيفة السوداني عدد 36 طن من مواد الرش والمبيدات ومكافحات النواقل والقوارض وآليات الرش و مستلزمات الوقاية لفرق العمل.
ومن المقرر وصول فريق عمل مصري للولاية الشمالية مساء يوم الاثنين المقبل، للمساعدة فى عمليات المكافحة وتأكيدا على ازلية العلاقات والروابط المشتركة التى تربط البلدين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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