تعديل فى موعد مباريات منتخب الشباب الاعدادية

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA خطابين من الاتحادين، الكيني والتنزاني بالموافقة على مواعيد جديدة للمباريات التي سيخوضها منتخب الشباب تحت سن 20 عاماً أمام تنزانيا وكينيا ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة شرق ووسط افريقيا CECAFA المؤهلة الى امم افريقيا.
ووضع الجهاز الفني بقيادة الجزائري منير لهباب، والمدرب العام محمد موسى وفق ( سونا ) برنامجاً على أن يخوض المنتخب مباريات أمام كل من تنزانيا وكينيا وزنزبار، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج في شهر أكتوبر قبل أن يتم تعديله بعد صدور تواريخ بطولة سيكافا.
وتم الاتفاق على تواريخ جديدة، حيث يغادر المنتخب الى كينيا في 29 اكتوبر 2020، على أن يخوض مباراتين أمام كينيا في يومي 2 و5 نوفمبر، ويواجه تنزانيا يومي 8 و11 في دار السلام، ويختتم مبارياته الاعدادية بمواجهة زنزبار يومي 15 و18 نوفمبر، قبل بداية البطولة في 22 نوفمبر بتنزانيا .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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