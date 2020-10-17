تعديل فى موعد مباريات منتخب الشباب الاعدادية

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA خطابين من الاتحادين، الكيني والتنزاني بالموافقة على مواعيد جديدة للمباريات التي سيخوضها منتخب الشباب تحت سن 20 عاماً أمام تنزانيا وكينيا ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة شرق ووسط افريقيا CECAFA المؤهلة الى امم افريقيا.

ووضع الجهاز الفني بقيادة الجزائري منير لهباب، والمدرب العام محمد موسى وفق ( سونا ) برنامجاً على أن يخوض المنتخب مباريات أمام كل من تنزانيا وكينيا وزنزبار، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج في شهر أكتوبر قبل أن يتم تعديله بعد صدور تواريخ بطولة سيكافا.