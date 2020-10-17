مانيس يمتدح دور دولة جنوب السودان فى تحقيق السلام

امتدح وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس الدور الذي قامت به دولة جنوب السودان في تحقيق السلام الشامل بالبلاد، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية بين السودان ودولة جنوب السودان في كافة المجالات ،مبينا أهمية تطويرها خاصة في مجال رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي يمثل نقطة الانطلاق المحورية نحو المصالح المشتركة خلال الفترة الإنتقالية.
جاء ذلك لدى ترؤسه السبت بمجلس الوزراء الاجتماع التحضيري الخاص للمباحثات الثنائية بين السودان ودولة جنوب السودان المزمع عقدها بجوبا، وقد ضم الاجتماع وزراء الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الصناعة والتجارة، البني التحتية والنقل، وعدد من المختصين في المجال الاقتصادي من الجهات ذات الاختصاص.
وقال وزير البني التحتية والنقل المهندس هاشم ابنعوف في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش كيفية تنشيط النقل النهري بين البلدين عبر ميناء كوستي والذي من شأنه أن يسهم في فتح المعابر وضبط وتقنين وتسهيل حركة المواطنين والسلع التجارية وسد الثغرات الأمنية.
من جانبه قال الأستاذ محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة إن العلاقات في مجال التجارة بين السودان ودولة جنوب السودان علاقات ذات أثر ملموس في التعاون الاقتصادي بين البلدين .
وأضاف أن الاجتماع بحث كيفية تفعيل الاتفاقية الإطارية التجارية وتنشيطها وكذلك وقف الاجتماع على أهمية وجود اتفاقية عبور وذلك لربط دولة جنوب السودان بالشمال الأفريقي وعبر البحر الأحمر بدول الخليج وضرورة وجود منطقة حرة ببورتسودان لدولة جنوب السودان .
وأشار الى أن حجم التجارة بين السودان ودولة جنوب السودان لايتعدى 2 مليون دولار منوها الى ان توقيع الاتفاقيات التجارية مع دولة جنوب السودان سيسهم في ارتفاع حجم العمل التجاري لمصلحة شعبي البلدين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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