مانيس يمتدح دور دولة جنوب السودان فى تحقيق السلام

امتدح وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس الدور الذي قامت به دولة جنوب السودان في تحقيق السلام الشامل بالبلاد، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية بين السودان ودولة جنوب السودان في كافة المجالات ،مبينا أهمية تطويرها خاصة في مجال رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي يمثل نقطة الانطلاق المحورية نحو المصالح المشتركة خلال الفترة الإنتقالية.

جاء ذلك لدى ترؤسه السبت بمجلس الوزراء الاجتماع التحضيري الخاص للمباحثات الثنائية بين السودان ودولة جنوب السودان المزمع عقدها بجوبا، وقد ضم الاجتماع وزراء الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الصناعة والتجارة، البني التحتية والنقل، وعدد من المختصين في المجال الاقتصادي من الجهات ذات الاختصاص.