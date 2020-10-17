نجا من ثلاجة لحفظ الموتى، ثم مات بعد أيام

مات رجل هندي (74 عاما) بعد أيام من إنقاذه من ثلاجة لحفظ الجثث إثر إعلان وفاته بطريق الخطأ في ولاية تاميل نادو.

وأُعلنت وفاة بالاسوبرامانيام بعد نقله إلى المستشفى. ولم تتضح الأسباب التي أدت في حينها إلى الاعتقاد بأنه تٌوفي.

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ووُضع بالاسوبرامانيام في ثلاجة لحفظ الجثث حتى اليوم التالي. وحين كان متعهدو دفن الموتى بصدد نقله للجنازة، رأوا أنه يرتجف وأدركوا أنه مازال على قيد الحياة.ونُقل إثر ذلك إلى مستشفى ثانٍ لكنه مات يوم الجمعة.

وقال الطبيب بالاجيناثان، مدير المستشفى الحكومي في مدينة سالم الجنوبية، وفق bbc إن الرجل كان في حالة خمول ونعاس بعد إنقاذه، وأنه توفي بسبب متاعب في الرئة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)