مركز الخرطوم للخدمات الصحفية يكرم أمال عباس

كرم مركز الخرطوم للخدمات الصحفية السبت بقاعة وزارة الثقافة والاعلام الصحفية أمال عباس بتشريف وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح ووكيل وزارة الثقافة والاعلام رشيد سعيد ومدير وكالة السودان للأنباء محمد عبد الحميد وعدد من الاعلاميين .

وقال الاستاذ احمد الشيخ مدير مركز الخرطوم للخدمات الصحفية ان تكريم الصحفية الرائدة آمال عباس يجيء كجزء من أنشطة المركز في تكريم الجيل الرائد للعمل الصحفي والإعلامي بالبلاد لافتا لدورها الكبير كصحفية وإعلامية سودانية عملت بجد في مسيرتها العملية .

واضاف وفق ( سونا) أن مهمة المركز المساعدة في تطوير الإعلام وبناء مقدرات الصحفيين وصولا للمعايير الدولية بتدريب الاعلاميين المحترفين ليصبحوا قادرين على مواكبة التطور .

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واشار الشيخ الى أن تدشين خارطة الإعلام جاء متأخرا نسبة للظرف الصحي العالمي “جائحة كورونا” مبينا أن هذا العمل بدأ منذ فبراير الماضي موضحاً ان المركز بدأ نشاطه عقب أحداث سبتمبر ونفذ عدداً من الدورات بتدريب اكثر من 700 صحفي كخطة استراتيجية تضع أساساً متيناً للصحافة .

من جانبها أعربت الاستاذة آمال عباس عن سعادتها بدور الشباب الايجابي واعتزازها بهذا التكريم في مجال الصحافة حيث تم تكريمها محلياً وعالمياً من قبل كيانات عديدة منها كيان الصحفيات السودانيات كما تم تكريمها من قبل طلاب من جامعات سودانية مختلفة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)