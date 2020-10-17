الأوقاف تنفى إيقاف دعم كهرباء المساجد

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنفى إيقاف الدعم عن كهرباء المساجد وتقول إن وزارة الطاقة والتعدين أعادت تعرفة الكهرباء الخاصة بدور العبادة إلى الشريحة المخفّضة التي تتحصل على دعم ثابت من وزارة المالية بحسب الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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