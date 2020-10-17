عضو بالسيادي يتعهد بتحول مستشفي نورى الى عام

تعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان بالعمل على تحويل مستشفى نوري بالولاية الشمالية الى مستشفى عام، وأكد ان العمل به سيبدأ قريبا جاء ذلك لدى زيارته السبت للمستشفى، في إطار زيارته للولاية الشمالية للوقوف على الأوضاع الصحية ميدانيا .

وأضاف الفكي وفق ( سونا) ان مستشفى نوري يستحق أن يتوسع ويستوعب كل التخصصات، مشيدا بمدير الصحة بولاية الشمالية الدكتور أبا ذر محمد علي، الذي بذل جهودا مقدرة في مكافحة الوبائيات.

Advertisements

ودعا عضو مجلس السيادة الى المشاركة الجماعية في بناء المؤسسات العلاجية مشيرا إلى أن كل المساهمات ستصل ولا مجال لأي فساد،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)