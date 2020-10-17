خطط طموحة لتطوير القطاع الزراعي بالنيل الابيض

دعا الشاذلي خالد إبراهيم أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض الى وضع خطط وبرامج للنهوض بالقطاع الزراعي بالولاية، وإيجاد حلول عاجلة لقضايا الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والسعي لتسهيل عملية الإنتاج والاستثمار الزراعي بالولاية.

جاء ذلك لدى حديثه اليوم بقاعة صالة أماسي النيل الأبيض بكوستي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الزراعي الأول بالولاية والذي تنظمه وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشراكة مع مبادرة تنمية وتطوير موارد الولاية تحت شعار “النيل الأبيض رائد الإنتاج الزراعي والحيواني” بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في الزراعة وممثلين للمزارعين بحضور نائب رئيس الجهاز القضائي وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية والشرطية والعدلية ولفيف من قيادات الجهاز التنفيذي بالولاية.

وتحدثت السمحة احمد عبدالكريم مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصاديه وفق ( سونا ) مبينة ان المؤتمر الزراعي الأول هو اللبنة الاولى للمؤتمر الزراعي الشامل على مستوى السودان المزمع عقده في الخرطوم أواخر شهر أكتوبر الجاري .

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وأشارت الى ان وزارتها تعد العدة مع مبادرة أبناء الولاية لمناقشة قضايا الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والوقوف على معوقات الاستثمار الزراعي وقضايا التمويل والري وكهربة المشاريع الزراعية والخروج برؤيه واضحة للنهوض بهذا القطاع المهم.

وقالت ان توصيات المؤتمر سيتم رفع محاورها للمركز لوضع سياسات كلية فوقية تنزل على أرض الواقع لتخدم قضايا الزراعة بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)