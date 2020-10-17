شاهد بالصور : سيارة متهالكة” تحول النظرة تجاه صاحبها من “متهم” إلى مثير للتعاطف

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تحولت نظرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تجاه صاحب سيارة أجرة تاكسي “متهالكة” كانت قد التقطت صورة لها تقف بإحدى محطات الوقود بالخرطوم للتزود بالوقود، من متهم باستغلالها في تجارة الوقود بالسوق السوداء، إلى رجل بسيط كادح أثار الشفقة والتعاطف بعد الكشف عن حقيقته.
وكانت صورة سيارة التاكسي المتهالكة وهي تتزود بالوقود في ظل الندرة التي تشهدها الخرطوم، وفق صحيفة السوداني قد انتشرت بمواقع التواصل، و وصم صاحبها بالتجارة في السوق السوداء، قبل أن يظهر أحد مقربيه ويثبت بالدليل القاطع أن الرجل بسيط وكادح يسكن بمنطقة دار السلام أمدرمان، يعيش من أجرة نقل البضائع والخضار بسيارته المهترئة لأنه لايملك تكلفة صيانتها.
وتبدلت النظرة تجاه الرجل وانطلقت الدعوات من قبل أعداد من الناشطين بمنصات التواصل لزيارته والتعاون من أجل صيانة سيارته أو شراء أخرى بحالة أفضل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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