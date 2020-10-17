مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع السلال الغذائية لمتضرري سيول السودان

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السبت 17 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان.
وجرى أمس توزيع 600 سلة غذائية، تزن 64 طنًا و200 كيلو غرام، للمتضررين في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم ، استفاد منها 3,600 شخص .
ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان.
وناشد السودان المجتمع الدولي منتصف سبتمبر لتقديم مزيد من المساعدات للتعامل مع تداعيات الوضع التي أجبرت الخرطوم على إعلان حالة الطوارئ.
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