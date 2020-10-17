المريخ يفاوض أبوعشرين و محمد الرشيد

عقد رئيس المريخ آدم سوداكال جلسة تفاوض مع حارس مرمى الفريق علي أبو عشرين إلى جانب لاعب الفريق محمد الرشيد.

وبحسب المصادر فإن سوداكال تحدث مع اللاعب أبوعشرين مؤكداً رغبة المجلس في تجديد التعاقد معه وثقتهم الكبيرة في ولائه وانتمائه.

ورحب أبوعشرين بخطوة المجلس في التفاوض وأكد رغبته في الاستمرار وتجديد التعاقد وبحسب صحيفة السوداني فإن هناك غموضاً حول التفاصيل المالية الخاصة بتجديد التعاقد مع أبوعشرين بيد أن المصدر أشار إلى أن رغبة اللاعب هي الاستمرار والبقاء في كشوفات الفريق يشار في الوقت نفسه إلى أن المصادر أكدت بأن لاعب وسط المريخ محمد الرشيد، تلقى عرضاً بالفعل من الند التقليدي الهلال وذلك بغية التعاقد معه.

بيد أن المصدر أوضح بأن اللاعب يرغب في البقاء بالمريخ ولكنه ينتظر عرضاً مالياً جدياً حتى يحسم الجدل ولفت المصدر النظر إلى أن أسرة اللاعب محمد الرشيد تلقت اتصالات من الند التقليدي الهلال وبالتحديد – والده – لافتاً أن الأزرق يحاول كسب اللاعب عن طريق الضغوطات عليه وذلك بغية تغيير مساره من الأحمر للأزرق.وينتظر أن يحسم المريخ بشكل نهائي جدل تجديد التعاقد مع لاعبيه مطلقي السراح خلال فترة الانتدابات القادمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)