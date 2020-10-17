المريخ يهزم فهود الشمال بثلاثية نارية و التش يتألق

واصل فريق الكرة الأول بالمريخ مسلسل الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز وذلك عقب الفوز المهم الذي حققه على ضيفه الأمل عطبرة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت عصر أمس بملعب دار الرياضة بأمدرمان.

وبكر المريخ بالهدف الأول في شوط اللعب الأول من ركلة جزاء أحرز منها رمضان عجب هدف التقدم للمريخ لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل للأحمر.

وفي شوط اللعب الثاني تمكن المريخ من إضافة ثاني الأهداف عبر محمد هاشم التكت وقبل نهاية اللقاء أضاف سيف تيري ثالث الأهداف.

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وأجرى الجهاز الفني للفرقة الحمراء عدة تعديلات بداية بخروج الصيني ودخول أحمد حامد التش ومن ثم خروج ريشموند ودخول سيف تيري كما تم الدفع بـ ضياء الدين محجوب بديلاً لرمضان عجب كما دفع الجهاز الفني بطنجة بديلاً للسماني وحمزة داؤود بدلاً عن محمد الرشيد.

وواصل لاعب المريخ أحمد حامد التش رحلة التألق خلال المباراة التي جرت بالأمس حيث تسبب دخول اللاعب في إحداث ضغط كبير على مرمى فهود الشمال وذلك من خلال الحركة الدائمة التي يقوم بها.

وبالنتيجة وفق صحيفة السوداني ارتفع المريخ برصيده لـ” 65″ نقطة متقاسماً صدارة البطولة مع نده الهلال بينما بقى الأمل في نقاطه الـ”53″ في المركز الرابع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)