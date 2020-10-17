شاهد بالفيديو :رجل سوداني يعيد إحياء أغنية (البياح) ويحظي باعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سوداني يدندن بأغنية (قابلتوا مع البياح )للفنان القامة النور الجيلاني والتي وجدت قبولاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد أبدي عدد من الناشطين إعجابهم بالأغنية التي أداها الرجل ووصفوا صوته بالجميل وأنه إستطاع توصيل كلمات الأغنية وإعادة ظهورها من جديد كما أضافوا قائلين (إذا الشباب بقلدوا أغاني الفنانين القامة مافي خوف على الفن السوداني).

بينما قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الفنان النور الجيلاني لا أحد يستطيع أن ينافسه في تقليد أغنياته لأنه تفرد في إجادة لونيته من الغناء التي يصعب تقليده فيها.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)