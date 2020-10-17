اتهمت المذيعة (ش) شخصيات معروفة بالتدخل في تعيين زميلاتها رغم رفضهن من قبل لجنة المعاينات. Advertisements وجددت (ش) – التي تحفظت عن ذكر اسمها – اتهامها لزميلاتها المنضمات حديثاً لقناة كبيرة إنهن يفتقدن لأقل مقومات المذيعة الناجحة بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إبعادها… مذيعة تتهم شخصيات كبيرة بالتدخل في تعيين زميلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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