صفوف الوقود تنعش حركة الباعة الجائلين

أنعشت صفوف السيارات بمحطات الوقود التي قد تستمر ليومين أرباح الباعة الجائلين. وكشفت جولة ميدانية لمصادر بمدينة بحري عن انتعاش أسواق بائعي الأطعمة وبائعات الشاي، وظل أصحاب السيارات فى انتظار وصول تانكر الوقود، يجلسون فى مجموعات ويتناقشون فى الأوضاع المعيشية والسياسية، وبحسب صحيفة السوداني، يتناوبون فى شراء المأكولات والمشروبات، وتعهد أصحاب المنازل بتوفير حافظات مياه كبيرة في مناطق متفرقة من “الصف”، بينما وفر أصحاب سيارات مفارش للصلاة والجلوس عليها في ظلال الأشجار فى انتظار تانكر الوقود. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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