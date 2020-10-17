الكروت تحد من أزمة الخبز ببعض أحياء العاصمة

نجحت لجان المقاومة فى عدد من أحياء العاصمة فى الحد من أزمة الخبز المتفاقمة باستخراج كروت لسكان الحي وتحديد حصة من الخبز بحسب صحيفة السوداني، لكل أسرة، بعد تخصيص مخابز الحي لحملة الكروت والحصول على الخبز بدون معاناة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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