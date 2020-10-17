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ساعات والسودان يطبع علاقاته مع إسرائيل

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يترقب الكثيرون خلال الساعات القادمة اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبنيامين نتنياهو وذلك للتوقيع على مسودة التطبيع مع إسرائيل التي بدأت إجراءاتها منذ زمن طويل على إثر لقاءات بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

 

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وبحسب صحيفة الدار، تراقب أمريكا والسعودية والإمارات هذه التطورات المتلاحقة في العلاقة التي ستغير خارطة العالم العربي.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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