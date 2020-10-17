سيسي: نريد هبوطاً ناعماً وسلساً

رسم رئيس قوى نداء البرنامج الوطني د. تجاني سيسي صورة قاتمة للاوضاع بالبلاد في ظل الوطأة الاقتصادية وأكد أن الاستقطاب الاثني والقبلي أصبحت خطراً يهدد وحدة البلاد.

وأشار في حفل تدشين مشروع البرنامج الوطني للفترة الانتقالية إلى أن الاستقطاب بشتى أشكاله ينخر كالسوس في جسد الوطن وقال نريد هبوطاً ناعماً وسلساً يمثل التغيير الحقيقي.

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وأشار إلى ضعف الانتماء الوطني بسبب الاستقطاب القبلي والجهوي، و أكد أن مايحدث في الشرق والغرب ينبئ بخطر وذلك نتاج الانفلات.

ووصف سياسات الحكومة بالمعيبة وطالبها بعدم فرض رؤية أحادية تقرر مصير الوطن ، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة،العبرة بما شهدناه في كل الحكومات. ودعا لتوافق وطني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)