“تجمع الشرق” يتهم مخابرات أجنبية بتأجيج الأزمة

اتهم رئيس اللجنة التمهيدية لتحالف “تجمع الشرق”، مبارك النور، جهات خارجية – لم يسمها – تعمل تحت غطاء مخابراتي لتفتيت شرق السودان، قائلاً “إن ما يحدث طابعه سياسي انعكس على القبيلة”.
وحث النور في حديث بحسب صحيفة الديمقراطي الحكومة بالإسراع لمعالجة قضية الإقليم، وبسط السلام وهيبة الدولة، محذراً من تسارع الأحداث وانفجارها بصورة لا يمكن السيطرة عليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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