“تجمع الشرق” يتهم مخابرات أجنبية بتأجيج الأزمة

اتهم رئيس اللجنة التمهيدية لتحالف “تجمع الشرق”، مبارك النور، جهات خارجية – لم يسمها – تعمل تحت غطاء مخابراتي لتفتيت شرق السودان، قائلاً “إن ما يحدث طابعه سياسي انعكس على القبيلة”.

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وحث النور في حديث بحسب صحيفة الديمقراطي الحكومة بالإسراع لمعالجة قضية الإقليم، وبسط السلام وهيبة الدولة، محذراً من تسارع الأحداث وانفجارها بصورة لا يمكن السيطرة عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)