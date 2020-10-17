نهب هاتف بقيمة (45) ألف جنيه

قطع سائقا دراجة بخارية الطريق امام تاجر وخطفا هاتفه الذي قدر بنحو “45” ألف جنيه بحسب الشاكي، والذي ابلغ الشرطة بالحادث.

وقال انه كان يسير بالشارع العام بمنطقة اسكان دار السلام غربي ام درمان بمحلية امبدة وفجأة قطع عليه الطريق متهمان كانا يقودان دراجة بخارية، وتمكنا من نهب جهاز موبايل ماركة جلكسي منه، قيمته “42” ألف جنيه.

وأفاد الرجل في تحريات الشرطة انه كان يسير بالشارع العام وظهر المتهمان امامه فجأة على متن دراجة بدون لوحات، وقاما بحسب صحيفة الدار بخطف هاتفه ولاذا بالفرار، ودونت شرطة دار السلام بلاغاً تحت المادة “175” من القانون الجنائي والمتعلقة بالنهب وذلك في مواجهة مجهولين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)