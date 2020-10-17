إستقبل الأستاذ صلاح زين العابدين محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلف بمكتبه أبطال طواف الولايات للدراجات من منطقة النوبة بالريف الشمالي بأم درمان. وأكد الوزير صلاح بأن هؤلاء الأبطال يعززون لقيم ومعاني السلام عبر الحركة الرياضية مؤكدا بأنها رسالة وطنية سامية ودعاهم لتوسيع دائرة المشاركين في الطواف القادم وطالبهم بضرورة التنسيق مع إتحاد دراجات ولاية الخرطوم . وتبرع الوزير للأبطال بمبلغ مالي وعدد مقدر من الكراسي لمسرح مركز شباب النوبة. Advertisements وقدم ممثل لجان المقاومة الريف الشمالي بمحلية كرري نبذة تعريفية عن أبطال مجموعة الدراجات موصخا بأن الطواف إنطلق من منطقة النوبة بالريف الشمالي مرورا حتي بورتسودان وتحدث عن أنشطة مركز شباب النوبة الرياضية والثقافية. وتحدث ممثل الأبطال عن تجربتهم في الطواف وأوضحوا بحسب سونا، بأن رحلة الطواف بالدراجات كانت في الفتره من ١٥ نوفمبر حيث إستغرق الطواف أربعون يوما وكشفوا بأن الطواف القادم سيكون مرورا بولايات دارفور وكردفان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة بالخرطوم تستقبل أبطال طواف الولايات للدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.