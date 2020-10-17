شاهد بالفيديو: أغنية (صف العيش أحلى حاجة) تفتح النار على (الجبلية)

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة (عائشة الجبل) وهي تردد أغنية(صف العيش أحلى حاجة،صف البنزين أحلى حاجة) و التي جعلت عدداً من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يشنون عليها هجوماً عنيفاً بسبب الأغنية التي قدمتها.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد تسببت الأغنية التي رددتها (الجبلية) في إحدى حفلاتها الخاصة في إشعال النار عليها،وقال رواد المواقع إنها تبدو ليس لديها أي إحساس تجاه المواطن و المعاناة التي يمر بها ولكن هدفها الأساسي الغناء بغض النظر عن مضمون الأغنية والمغزي منها.

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العديد من المعلقين على الفيديو تسأل قائلاً اين اتحاد الفنانين والمصنفات الأدبية والشعرية فيما يحدث في الساحة الفنية.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)