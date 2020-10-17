رئيس حزب مؤتمر البجا: اضطراب الشرق سيؤدي لإسقاط الحكومة

طالب رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض – الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد بالتحقيق العادل في قتل المتظاهرين السلميين في الأحداث، التي شهدتها ولاية كسلا وتقديم الجناة للعدالة حقناً للدماء.

وقال سعيد بحسب صحيفة المواكب: نحن لا نتهم الأجهزة الأمنية، ولكن نحملهم ما حدث نتيجة استخدامهم السلاح ضد المتظاهرين السلميين، بإجراء تحقيق عادل في هذه القضية لتعرف من قتل أبناءنا، وأضاف: “وهذا من حقنا”.

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وحمل أسامة سعيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك نتيجة ما حدث في كسلا، وقال: لو صبر رئيس الوزراء “أسبوعين فقط” لتمت إقالة صالح عمار في إطار الإقالة الجماعية، ولن تكون هنالك احتجاجات بهذه الطريقة التي نراها الآن.

واتهم رئيس حزب البجا، جهات خارجية وداخلية من بقايا النظام البائد تعمل على تأجيج الصراع وتحرك أدواته، وقال: “ما يجرى في الشرق مثل مسرح العرائيس، تحركه هذه الأيادي التي لا تريد الاستقرار في شرق السودان”، وأضاف: “ما يجري في الشرق مصنوع، وتم اختيار الشرق بعناية لضرب الثورة ولشد السودان من طرفه الحساس”، وتابع: “أي اضطراب في شرق السودان سيؤدي لإسقاط الحكومة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)