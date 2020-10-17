المباحث تعثر على جثمان مواطن مقتول داخل جوال

عثرت شعبة مباحث سوق ليبيا على جثمان احد الاشخاص مقتولاً ومقيداً بحبال في داخل جوال بشارع دنقلا جوار المكب. وبحضور شرطة مسرح الجريمة قام افرادها بعمل كافة الاجراءات الفنية حيال جثمان الشخص مجهول هوية المقتول. وبحسب صحيفة الدار تم تدوين بلاغ بقسم شرطة سوق ليبيا وباورنيك 8 تم نقل جثمان القتيل لمشرحة ام درمان وتسعى شرطة مباحث سوق ليبيا لفك طلاسم الجريمة بتحرياتها الدقيقة للوصول الى اسرة القتيل اولا لاستلام الجثمان ثم القبض على المتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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