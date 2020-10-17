شاهد بالصور :ملاذ غازي تخطف الأضواء باطلالتها وتنال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

خطفت المطربة الشابة ملاذ غازي الأضواء باطلالتها بالثوب الذي كانت ترتديه وذلك من خلال الصورة التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بالمطربة والأغنيات التي تؤديها،وأضافوا أنها استطاعت أن تصنع لنفسها جمهور عريض من خلال فترة ظهورها في الساحة الفنية. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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