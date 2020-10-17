عاجل.. ظهور 9 حالات إصابة بحمى الكنكشة في جنوب دارفور

السبت 17 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشارت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور إلى ظهور (9) حالات إصابة بحمى “الشيكونغونيا” تم تأكيدها معملياً بعد أخذ عدد (10) عينات، تأكدت منها (9) حالات إيجابية بحمى الشيكونغونيا الذي يطلق عليها محلياً اسم “الكنكشة” بعد إرسال مجموعة من العينات إلى المعمل المركزي “إستاك” بالخرطوم.



ولفت مدير عام وزارة الصحة بالولاية بالإنابة دكتور الياس أبكر في تصريحات صحفية أمس إلى أن الإصابات التي سجلت من بينها (5) حالات إصابة بمحلية نيالا جنوب وحالتان بمحلية نيالا شمال وحالة واحدة من محلية مرشينج بالإضافة لحالة واحدة من ولاية شرق دارفور، مشيراً إلى أن الفحوصات المعملية أكدت إصابة (9) حالات بحمى “الشيكونغونيا”.

وطالب دكتور الياس، المواطنين كافة بالحرص على مداومة استخدام الناموسيات وغسل أواني الشرب بصورة منتظمة خاصة البراميل والأزيار، سيما وأن المرض ينتقل عبر البعوض، ولا بد من الحرص على تجفيف ونظافة أماكن التوالد، حَاثّاً المواطنين بأهمية التبليغ الفوري لأقرب الوحدات الصحية والمستشفيات حال الشعور بالحمى.