محققة المحكمة الجنائية ستلتقي حمدوك اليوم والبرهان غداً

قالت مصادر إن فاتو بنسودا ينتظر أن تصل إلى البلاد في غضون الساعات المقبلة، وبرفقتها وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية، لتبحث مع الحكومة الانتقالية تسليم المطلوبين لمحكمتها، وإن وفداً من معاونيها وصل إلى الخرطوم أمس (الجمعة).

Advertisements

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن بنسودا ستلتقي اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على أن تلتقي رئيس السيادة عبد الفتاح البرهان غداً (الأحد)، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، وقادة سياسيين وقادة مجتمع مدني، ولم تعلن المحكمة الزيارة لأسباب ذات طابع أمني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)