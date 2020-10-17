تعاقد نادي المريخ مع الجهاز الفني، الخاص بفريق كرة القدم للسيدات بالنادي ممثلاً في المدير الفني نصر الدين عبد الله، إضافة لمدرب الحراس خليل عثمان. Advertisements وشهد التوقيع الذي تم بالمكتب التنفيذي للنادي بالخرطوم (2) حضور المدير الإداري للفريق الأستاذة رفقة أبو الخير مصطفى، ومن المنتظر أن يباشر الجهاز الفني مهامه استعداداً لانطلاقة بطولة السيدات والتي من المزمع إقامتها في أواخر شهر أكتوبر الحالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يُعيِّن الجهاز الفني لفريق السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.