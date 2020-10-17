المريخ يُعيِّن الجهاز الفني لفريق السيدات

تعاقد نادي المريخ مع الجهاز الفني، الخاص بفريق كرة القدم للسيدات بالنادي ممثلاً في المدير الفني نصر الدين عبد الله، إضافة لمدرب الحراس خليل عثمان.
وشهد التوقيع الذي تم بالمكتب التنفيذي للنادي بالخرطوم (2) حضور المدير الإداري للفريق الأستاذة رفقة أبو الخير مصطفى، ومن المنتظر أن يباشر الجهاز الفني مهامه استعداداً لانطلاقة بطولة السيدات والتي من المزمع إقامتها في أواخر شهر أكتوبر الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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