تاجر يطلق الرصاص على مواطن

دونت شرطة السلام بمحلية امبدة بلاغاً من احد الاشخاص، افاد في بلاغه بان المتهم وهو تاجر معروف قد قام باطلاق الرصاص على احد الاشخاص واصابه في بطنه مما ادى الى وفاته.
قامت على اثرها الشرطة بزيارة مكان الحادث وتحويل الجثمان الى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة وتتابع الشرطة التحريات بحسب صحيفة الدار، لمعرفة اسباب الحادث والتوصل لاسرة القتيل لمتابعة الاجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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